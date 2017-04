Perde il controllo dell'auto abbatte una siepe e i contatori del gas, conducente miracolato

Incidente venerdì notte, intorno alle 3 a Taggi di Sopra, frazione di Villafranca Padovana. Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo mentre stava percorrendo in via Roma.

FUORIUSCITA GAS. L'auto si è rovesciata, abbattendo una siepe e dei contatori. Il conducente è riuscito a venire fuori dall’autovettura, aiutato anche da alcuni passanti ed è stato successivamente preso in cura dal personale del Suem 118. La squadra dei vigili del fuoco di Cittadella ha provveduto a bloccare la fuoriuscita di gas dai due contatori divelti, tamponando la perdita con dei cunei e mettere in sicurezza anche l’autovettura rovesciata.

AL LAVORO FINO ALL'ALBA. Per poter bloccare e ripristinare la conduttura del gas, sono intervenuti i tecnici dell’azienda del metano, che hanno richiesto anche l’aiuto di una ditta con un escavatore per poter intercettare la tubazione interrata. Durante i lavori di ripristino durati fino all’alba, la sicurezza è stata assicurata dai vigili del fuoco volontari di Santa Giustina in Colle arrivati in supporto alla squadra di Cittadella.