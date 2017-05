Festa del lavoro, due incidenti stradali a Codevigo e Legnaro: conducenti feriti

Si sono verificati a distanza di poche ore l'uno dall'altro i due incidenti stradali segnalati durante il primo maggio nella provincia di Padova. Il primo schianto è avvenuto attorno alle 17 a Codevigo; il secondo alle 21 a Legnaro. Nessuno dei conducenti è in pericolo di vita.

CODEVIGO. Tre auto si sono scontrate lungo la Romea, in frazione Conche. L'incidente è avvenuto tra una Ford Mondeo condotta da B.T. marocchino di 47 anni, una Lancia Y guidata da S.P. di 36 anni di Rovigo e una Kia con a bordo M.Z. di 23 anni di Chioggia. E' intervenuto sul posto il Suem 118 che ha trasportato i tre all'ospedale a Piove di Sacco. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bovolenta.

LEGNARO. In via Vittorio Emanuele a Casone di Legnaro, il secondo incidente è avvenuto tra una Fiat Panda condotta da C.B. di 56 anni di Legnaro e una Smart condotta da F.D.P. di 29 anni di Trichiana (Belluno). Sul posto sono giunti i militari della Radiomobile e della stazione di Codevigo. Anche in questo caso i conducenti hanno riportato traumi lievi.