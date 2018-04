Mattinata di incidenti in provincia: gravemente ferito un ciclista ricoverato in rianimazione

Mattinata di incidenti quella del 25 aprile in provincia. Il più grave ha riguardato un ciclista che è uscito di strada ed è stato ricoverato in rianimazione.

Fuoriuscita autonoma

Alle 11.45, a Vo’ in via Molini all’incrocio con via Costanzo, un ciclista estense, S.F. , di 76 anni è uscito di strada con la sua bici cadendo rovinosamente sull’asfalto e battendo la testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Teolo per i rilievi oltre all’ambulanza del suem che l’ha trasportato in codice rosso all’ospedale di Padova in prognosi riservata.

Scontro auto-moto

Alle 8.30, a Cervarese Santa Croce in via Boschi, c’è stato un tamponamento tra una Golf e un moto Triumph: i due conducenti sono rimasti lievemente feriti e sono stati trasportati in ospedale ad Abano in area verde per gli accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lozzo Atestino che stanno ancora lavorando per capire la dinamica dell’incidente.