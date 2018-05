Selvazzano, ultimo incontro del percorso formativo per l'affido familiare a Palazzo Maestri

Giovedì 31 maggio alle ore 18.45 a Palazzo Eugenio Maestri in via Roma 32 a Selvazzano Dentro è in programma l’ultimo incontro del percorso formativo per l'Affido Familiare “Testimonianze e riflessioni a confronto” organizzato dal C.A.S.F. (Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare di Padova Ovest), aperto a tutti coloro che desiderano informarsi e avvicinarsi alle tematiche dell’accoglienza e dell’affido. In contemporanea verrà dedicato anche ai bambini delle famiglie interessate uno spazio educativo per affrontare il tema dell'accoglienza.

Il progetto

“Da oltre quattro anni – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – questo progetto coinvolge la nostra Città e altri quindici Comuni. Ogni anno è evidente l’incremento delle attività, ma anche delle risposte reali date ai nostri territori in caso dei minori in difficoltà. Abbiamo investito e continuiamo ad investire in "Famiglie al centro…la forza delle reti" perché partendo dalle famiglie il benessere della nostra Comunità è sempre in primo piano”.

Servizi alla persona

“L’aspetto che più mi colpisce di questo magnifico progetto – aggiunge l’Assessore ai Servizi alla Persona della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – è che si rivolge proprio a tutti: non si cercano famiglie modello, ma persone che mettono a disposizione un po’ di tempo e soprattutto cuore e accoglienza. Ci sono coppie, persone singole, nonni e ognuno diventa protagonista irrinunciabile in questo servizio essenziale che non allontana i bambini in difficoltà dal proprio ambiente e da un contesto familiare in cui vivere serenamente”.

L’affidamento

Intervengono gli operatori del Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare Padova Ovest. "Famiglie al centro: la forza delle reti" è cofinanziato dall’Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Veneto e da sedici Comuni nella provincia di Padova (Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Cervarese Santa Croce, Limena, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia e Veggiano) all’interno dei quali è nato e cresciuto. Si tratta di un progetto finalizzato alla promozione dell’accoglienza, al sostegno della genitorialità ed alla sensibilizzazione sul tema dell’affido. E' richiesta l'iscrizione all'indirizzo email casfpdovest@comune.selvazzano-dentro.pd.it o al numero telefonico 388/7882121