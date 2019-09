Il comandante provinciale dell'Arma in visita a Cittadella e Abano Terme

Fitta di appuntamenti la mattinata del comandante provinciale, colonnello Oreste Liporace, che ha visitato prima la compagnia di Cittadella e subito dopo quella di Abano Terme.

A Cittadella

Nella cittadina murata il vertice dell'Arma padovana ha incontrato i comandanti di tutti i reparti dipendenti dalla compagnia e alcuni rappresentanti dei militari in servizio, oltre ai membri della sezione locale dell'Associazione nazionale carabinieri. L'evento è stato anche l'occasione per consegnare gli attestati di merito al comandante e ad alcuni uomini della stazione di Piazzola sul Brenta, riconoscimenti elargiti in seguito alla brillante riuscita di un'operazione risalente al dicembre 2017. Dopo la cerimonia Liporace ha incontrato il sindaco Luca Pierobon e i rappresentanti della vita politica e istituzionale di Cittadella nell'ufficio del comandante della compagnia, maggiore Giuseppe Saccomanno. Cuore dell'incontro è stato il reciproco apprezzamento del lavoro svolto grazie alla collaborazione tra Arma e Comune. Il colonnello ha assicurato la capillare presenza dei carabinieri per garantire la sicurezza sul territorio, ringraziando per la disponibilità dell'amministrazione comunale nel permettere lo svolgimento dei servizi di controllo.

Ad Abano

La seconda visita ha portato Liporace a villa Bassi di Abano dove ha incontrato il comandante di compagnia, tenente colonnello Marco Turrini, e i comandanti delle dodici stazioni dipendenti, insieme a quello del Nucleo cinofilo di Torreglia, oltre ad alcuni carabinieri e ai rappresentanti locali dell'Anc sezione Terme Euganee. Alla presenza del sindaco Federico Barbierato il colonnello ha elogiato l'impegno dei suoi uomini nel vasto territorio che comprende Colli, Terme e parte della Bassa, oltre a salutare i sindaci dei venticinque comuni coperti. Gli ottimi rapporti tra Arma e Comune sono stati sottolineati anche in funzione della collaborazione nella ristrutturazione della caserma di viale delle Terme, in corso in questi mesi. Per evidenziare il prezioso lavoro svolto dai carabinieri, all'evento era presente anche don Alessio Bertesso, parroco del duomo di San Lorenzo che ospita le cerimonie religiose dell'Arma.