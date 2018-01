Discoteca al Caffè Pedrocchi, la gestione finisce sotto indagine: problemi con la licenza

Scatta l’indagine sulle feste al Caffè Pedrocchi. Sotto la lente d’ingrandimento ci sono sia fatti accaduti in passato e da tempo al vaglio della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, sia episodi più recenti. In particolare la festa di Capodanno nella sala Rinascimentale e il misterioso furto delle zampe leonine dal bancone della sala Rossa. Come riportano i quotidiani locali, Palazzo Moroni ha avviato una verifica amministrativa su due feste, quella del 17 dicembre e il veglione di Capodanno, per capire se sono state violate le norme che regolano le attività commerciali.

IL PROBLEMA.

A muoversi stavolta è stato l'assessore al Commercio e alle attività produttive Antonio Bressa, dopo gli esposti arrivati da altri locali della città che hanno visto quella della F&de Gruop (la società che gestisce le feste al Pedrocchi) come una "concorrenza sleale". I locali di pubblico spettacolo hanno infatti una licenza di agibilità che prevede dei requisiti dettagliati in termini di capienza, uscite di sicurezza e attrezzature. Mentre bar e ristoranti hanno norme meno rigide. La differenza sta nel pagamento di un biglietto d'ingresso che non è possibile in un bar, che è per eccellenza un "pubblico esercizio". Eppure al Pedrocchi è stato fatto pagare un biglietto per le feste.