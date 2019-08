Il malore e la corsa d'urgenza al pronto soccorso: l'ombra della sospetta overdose

Un abuso di sostanze stupefacenti sarebbe all'origine dei malori cha hanno costretto al ricovero due quarantenni. Su entrambi i fatti sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

Svenuto in casa

A chiamare il 118 nel cuore della notte è stata una donna che chiedeva un'ambulanza in un appartamento della Guizza. Un amico di famiglia aveva accusato un mancamento e nel sentire la descrizione del suo stato i sanitari hanno allertato anche i carabinieri del Nucleo radiomobile di Padova. In casa hanno trovato un 40enne tunisino svenuto. Stabilizzati i parametri vitali lo hanno trasferito d'urgenza al pronto soccorso, dove è rimasto in osservazione fino alla tarda mattinata. Il referto medico per le dimissioni parla di intossicazione da stupefacenti. Mentre il nordafricano è rientrato a casa proseguono le indagini dei militari per risalire all'origine della sostanza che avrebbe causato il principio di overdose.

I sospetti sulla droga

E lo stesso stanno facendo i carabinieri di Montegrotto dal pomeriggio di martedì, quando sono intervenuti in un'abitazione privata del paese. L'allarme è scattato da parte di una persona che si trovava in casa con un parente di 38 anni. Anche quest'ultimo si è sentito male repentinamente ed è arrivato al pronto soccorso in codice rosso. La diagnosi è stata di sospetta overdose, fatto che richiederà una serie di approfondimenti da partede gli inquirenti della compagnia di Abano Terme.