Colto da infarto al mercato: salvo grazie all'intervento del prof con il defibrillatore

Stava passeggiando tra le bancarelle del mercato a Carmignano di Brenta, quando è stato colto da un improvviso malore e si è accasciato al suolo. L'anziano, colpito da un probabile infarto, è salvo, per fortuna, grazie all'immediato intervento di chi non ha esitato e si è subito prodigato per mettere in pratica tutte le manovre di rianimazione necessarie a stabilizzare l'uomo in attesa dell'arrivo del Suem 118.

IL SALVATAGGIO. Come riportano i quotidiani locali, una pattuglia della polizia locale si è precipitata alle scuole medie per procurarsi un defibrillatore. Con gli agenti, è andato anche Matteo Giardini, insegnante di educazione fisica, ma anche delegato veneto della Federazione italiana salvamento acquatico (Fisa), nonché promotore, nelle scuole, del progetto Poseidone, ideato dalla Fisa per le scuole superiori italiane. È stato lui a mettere mano al defibrillatore e a tenere in vita l'anziano fino all'arrivo del personale sanitario per il trasporto del paziente in ospedale.