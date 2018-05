Infarto dopo la partita, salvato da una studentessa che lo rianima sul posto

L'uomo è stato salvato grazie al pronto intervento di una studentessa di medicina e alla presenza di un defibrillatore all'interno del centro sportivo.

Il malore

Un uomo di 46 anni ha accusato un forte malore mentre si trovava all'interno dell'Airone Sporting Club di Legnaro, dove martedì pomeriggio aveva da poco finito di giocare una partita a calcetto. Mentre si trovava al bar per una birra in compagnia si è improvvisamente accasciato al suolo. Immediati i soccorsi da parte delle altre persone presenti, tra cui fortuna ha voluto ci fosse una specializzanda in cardiologia.

Il salvataggio

La donna, che ha riconosciuto i sintomi di un arresto cardiaco in corso, si è fatta portare il defibrillatore presente nell'area sportiva come previsto dalla legge e in pochi minuti ha iniziato le manovre di rianimazione. Nel frattempo è stata chiamata l'ambulanza che in qualche minuto è giunta sul posto ma all'arrivo dei sanitari il cuore dell'uomo aveva già ricominciato a battere grazie alla prontezza della studentessa. Il 46enne è stato stabilizzato e portato all'ospedale di Padova, dove è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di cardiologia.