Approfitta dell'infemità motoria della paziente per derubarla: infermiere denunciato

Ha approfittato dello stato d'infermità motoria della paziente che gli era stata affidata per derubarla del denaro nel portafogli. È accaduto martedì mattina a Conselve. Nei guai è finito S.M., 50 anni, residente a Villa Estense, infermiere professionale incaricato dalla Ulss di effettuare prestazioni mediche a domicilio.

INFERMIERE DERUBA ANZIANA INVALIDA. L'uomo è stato colto sul fatto da un parente della vittima, che lo avrebbe notato nell'atto di sfilare 30 euro in contanti dal portamonete della signora, una donna di 83 anni residente a Cartura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. L'infermiere è stato denunciato per il reato di tentato furto aggravato in abitazione.