Nuovi guai per l'infermiere stupratore: nel suo computer immagini pedopornografiche

Dopo le accuse di molestie sessuali nei confronti di sette pazienti, altri guia per l’infermiere di 42 anni che lavorava nell’azienda ospedaliera. All’interno del suo computer gli inquirenti hanno trovato e sequestrato migliaia di foto pedopornografiche. Come riportano i quotidiani locali, secondo l’accusa, l’ex dipendente del nosocomio patavino, nel suo pc possedeva foto di minorenni in posizioni inequivocalbili.

SETTE CASI

Tutto è stato sequestrato e gli atti sono stati trasmessi alla procura di Venezia che è competente in materia di reati contro i minori. Il prossimo 15 dicembre, l’infermiere dovrà comparire davanti al Gup Cristina Cavaggion: l’avvocato tenterà la carta del rito abbreviato con una perizia psichiatrica a condizionare il tutto. L’uomo di origine rumena ha violentato una paziente cinese di 58 anni lo scorso 4 gennaio, dopo averle somministrato delle sostanze per renderla incapace di intendere e volere. I nas dei carabinieir l’hanno incastrato e a suo carico, secondo l’accusa, vi sono altri sei casi simili dove il 42enne fotografava e rendeva incapaci di intendere le sue vittime prima di molestarle. L’uomo è accusato anche di peculato: durante le perquisizioni nei suoi armadietti sono stati trovati medicinali appartenenti all’azienda ospedaliera.