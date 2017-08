Quindici persone contagiate dall'epatite A, un bar del centro storico finisce sotto accusa

Quindici commercianti e professionisti che lavorano e vivono in via Umberto I, a pochi passi da Prato della Valle, sarebbero stati contagiati dal virus dell’epatite A. Come riporta Il mattino di Padova, sembra che i padovani abbiano contratto la malattia in un bar della zona. I più fortunati sono stati ricoverati per una settimana, gli altri anche per venti giorni.

L’INFEZIONE.

L’epatite A si trasmette consumando alimenti che sono venuti a contatto con le feci di un soggetto infetto. Causa comune di infezione è il consumo di acqua o cibi crudi o non cotti a sufficienza, soprattutto molluschi, contaminati con materiale fecale contenente il virus. Probabilmente si è trattato di una partita di tramezzini con un ingrediente contaminato o un tagliere in cui si è annidato il virus. Le ipotesi sono molte, ma non può esserci nessuna certezza.

I CONTROLLI.

La segnalazione sarebbe arrivata all’Usl e gli ispettori avrebbero fatto visita al locale un paio di volte. Il bar ha dimostrato di essere in regola e rispettare tutte le norme igienico-sanitarie. Rimane difficile dunque provare di aver contratto la malattia proprio in quel luogo. Sta di fatto che tutti i quindici ammalati si sarebbero recati nello stesso bar a mangiare uno spuntino e bere un caffè.

LA DIFESA.

Il titolare si sarebbe difeso dalle accuse spiegando che si tratta solo di voci. A sua difesa avrebbe spiegato che gli ispettori, se avessero trovato qualcosa di sospetto, gli avrebbero fatto chiudere il locale. Invece gli esperti lo avrebbero rassicurato, dicendo di stare tranquillo e di continuare a lavorare. Il gestore, amareggiato dall’accaduto, avrebbe ammesso che questa voce sta allontanando i clienti dal suo bar.