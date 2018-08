Dona il sangue e scopre di essere infetto dal virus West Nile: paura nell'Alta

Era andato a donare il sangue e dalle verifiche è emerso che era affetto dal virus West Nile. Spiacevole episodio nell’Alta Padova, dove un uomo di Fontaniva ha scoperto di essere stato colpito dalla zanzara che quest’estate ha già causato diversi casi di contagio.

Il contagio

Fortunatamente la persona infettata non ha avuto particolari problemi e le sue condizioni di salute sono tutto sommato buone. Curato all’ospedale di Cittadella, l’uomo è stato dimesso poco dopo. Non si tratta dei primi casa: nell’Alta già sabato erano stati verificati due casi di contagio e di positività per la febbre del Nilo. La notizia è stata diffusa tramite il bollettino ufficiale del dipartimento di prevenzione dell’Ulss 6 Euganea.