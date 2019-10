Infiltrazioni d'acqua all'università, cede il controsoffitto del Fiore di Botta

Chiazze d'acqua sul pavimento dell'ingresso, uno dei pannelli del soffitto trattenuto solo da alcuni tubi e a rischio caduta. É la situazione che si sono trovati davanti lunedì mattina gli studenti arrivati al Fiore di Botta, il complesso al civico 8 di via del Pescarotto che ospita il campus di Biologia e Biomedicina dell'università.

L'appello

La notizia è presto giunta ai rappresentanti di Link Padova - Il Sindacato degli Studenti, che a gran voce chiedono maggiori investimenti nell'edilizia universitaria per tutelare l'incolumità e la salute di studenti e personale. «Non è la prima volta che le strutture dell'università e dell'Esu mostrano carenze infrastrutturali» sottolinea senatrice accademica di Link, Caterina Vencato «Un problema comune a tutto il Paese, che non sembra però importare al Governo e alle istituzioni». La richiesta è chiara, ottenere finanziamenti: «Vogliamo che venga stanziato un fondo di finanziamento straordinario sull'edilizia e un rifinanziamento complessivo dell'università italiana per garantire il diritto allo studio e la sicurezza a chi frequenta gli edifici». Nessuno è rimasto ferito e il danno, limitato a un solo pannello, è stato prontamente tamponato dal personale della struttura in attesa della riparazione definitiva.