Influenza, stabilizzata l'incidenza in Veneto: "Probabile sia stato raggiunto il picco"

Per la prima volta dopo varie settimane si è fermata la curva di crescita dell’incidenza dell’influenza stagionale in Veneto. Lo rivela l’ultimo rapporto epidemiologico del sistema di sorveglianza dell’influenza, redatto dalla Direzione regionale Prevenzione e reso noto dall’assessore alla Sanità Luca Coletto.

"FORSE RAGGIUNTO IL PICCO". Nella settimana dal 23 al 29 gennaio l’incidenza si è fissata a 90,7 casi per diecimila abitanti, sostanzialmente uguale a quella della settimana precedente, il che fa immaginare che sia stato raggiunto il picco. Dall’inizio della sorveglianza si stima che siano stati colpiti dal virus 240mila veneti.

FASCE D'ETÀ. er quanto riguarda le fasce d’età, risulta che l’influenza sta ancora colpendo fortemente i bambini da zero a cinque anni (279 casi per diecimila), mentre è in netta diminuzione tra gli adulti.

COMPLICANZE. I casi con complicanze sono stati finora 75, 42 dei quali forme gravi, con 21 ricoveri in terapia intensiva. Attualmente sono stati segnalati 5 decessi correlabili all’influenza e altri 6 legati a polmoniti, tutti in persone con gravi patologie pregresse.