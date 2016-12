Influenza, i veneti al momento se la cavano: i più colpiti sono i bambini con meno di 5 anni

Come ampiamente previsto, l’influenza stagionale ha iniziato a interessare anche il Veneto, seppur con un’incidenza inferiore alla media nazionale, mettendo finora a letto 27.700 persone a tutto l’11 dicembre scorso. Il dato emerge dal primo rapporto Epidemiologico (basato su una rete di 94 medici sentinella sul territorio, dei quali 22 pediatri e 72 medici di base), elaborato dalla direzione Prevenzione della Regione, reso noto dall’assessore alla Sanità Luca Coletto.

BIMBI PICCOLI PIÙ COLPITI. Nell’ultima settimana monitorata (5-11 dicembre), il tasso d’incidenza regionale si è attestato su un modesto 11,8 casi per diecimila assistiti, contro una media nazionale di 23,4. I casi stimati per questa settimana sono stati 5.800. L’età maggiormente colpita, come da sequenza storica, è quella dei bambini inferiori a cinque anni, con un tasso di 27,9 malati per diecimila. Le fasce di età centrali (5-64 anni) si equivalgono, con un tasso d’incidenza di 12,7 casi per diecimila. Al momento non sono stati segnalati casi gravi.

A RISCHIO ANCHE GENNAIO E FEBBRAIO. “Siamo solo all’inizio – dichiara l'assessore Coletto – e c’è ancora tempo per vaccinarsi, cosa ancora utilissima soprattutto per le categorie a rischio. L’influenza ci accompagnerà per tutta gennaio e probabilmente anche febbraio, quindi ci si può ancora difendere. Le strutture sanitarie, come gli altri anni, sono pronte a sostenere l’atteso ulteriore carico assistenziale, ma hanno dimostrato a più riprese di poter rispondere alle esigenze più complesse e fronteggiare i periodi di maggior afflusso negli ospedali e le relative situazioni di emergenza”.