Infn: Art&Science Across Italy, premiati i licei padovani

Il 23 novembre l’Università di Padova ha ospitato la cerimonia di premiazione delle opere degli studenti padovani che hanno partecipato al Progetto Europeo CREATIONS “Art&Science across Italy” proposto e condotto da INFN e CERN, che ha impegnato oltre 3000 studenti di licei di Milano, Venezia, Padova, Firenze e Napoli nella produzione di un’opera creativa a tema scientifico utilizzando il linguaggio dell’arte.

LE OPERE

Le 43 opere degli studenti padovani presentate nell’ambito del concorso sono esposte alla mostra “I colori del Bosone di Higgs”, aperta fino al 26 novembre alla Sala della Gran guardia di Padova, in Piazza dei Signori. Gli autori delle prime tre opere selezionate dalla giuria nazionale, e premiati durante la cerimonia, hanno vinto un soggiorno di studio al CERN. La giuria ha inoltre selezionato i migliori 10 lavori che concorreranno - con i migliori 10 delle altre città partecipanti - alla selezione nazionale che si terrà a Napoli nell’aprile 2018, tappa finale del progetto “Art&Science across Italy” che si concluderà con l’assegnazione, complessivamente, di 24 soggiorni al CERN.

GLI OSPITI E I VINCITORI

Hanno preso parte alla premiazione della tappa padovana del progetto il Vicesindaco Arturo Lorenzoni, il Direttore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) di Padova, Mauro Mezzetto, la Direttrice del Dipartimento di Fisica e Astronomia Francesca Soramel, i coordinatori del Progetto Pierluigi Paolucci e Michele Michelotto. Protagonisti della cerimonia sono stati naturalmente gli studenti padovani partecipanti al concorso e provenienti dal Liceo Artistico “P: Selvatico”, l’IIS “Rolando da Piazzola”, il Liceo Scientifico “E. Fermi” e il Liceo Scientifico “I. Nievo”. Le opere vincitrici della tappa padovana del concorso INFN/CERN “Art&Science across Italy” (progetto Europeo CREATIONS): "Faint Explosion" di Costanza Lazzaro, Giuseppe Petralia - Liceo Artistico Pietro Selvatico. "Bolle universali" di Luca Carraro, Eduardo Furlan, Antonio Osele - Liceo Scientifico Enrico Fermi. "What gives life" di Margherita Rigato, Elga Cacco, Marco Rampazzo - Liceo Scientifico Ippolito Nievo.