Si fa male alla caviglia durante l'escursione sui Colli con le amiche: interviene il soccorso alpino

Doveva essere una giornata di svago in mezzo alla natura. Ma è stata rovinata da un grave infortunio: il soccorso alpino di Padova è intervenuto sui Colli Euganei per aiutare un'escursionista 64enne di Ponte San Nicolò.

L'infortunio

È successo intorno a mezzogiorno di martedì 2 giugno: la donna stava scendendo dal Monte Ceva con le sue amiche quando ha messo male un piede procurandosi un forte trauma che le ha reso impossibile continuare la camminata. La Centrale del 118 ha dunque allertato il Soccorso alpino di Padova, che ha raggiunto l'escursionista sul sentiero - a circa 350 metri di quota - con sette uomini tra i quali un infermiere, che le hanno stabilizzato la gamba per poi caricarla in barella. Trasportata a piedi per un'ora e mezza, l'infortunata è stata poi affidata all'ambulanza diretta all'ospedale di Abano Terme.