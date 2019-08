Serata da dimenticare alla sagra: colpisce il punchingball e si squarcia una mano

Voleva dare prova delle sue abilità di boxeur davanti agli amici, così quando è stato il suo turno ha sferrato un destro con tutta la sua forza. Decisamente troppa, dal momento che ha colpito anche il sostegno della giostra ferendosi.

L'infortunio

É successo lunedì sera a Sandono, frazione di Massanzago, dove si svolge la tradizionale sagra dedicata ai santi Abdon e Sennen. Era la serata ormai conclusiva, ormai tardi: l'occasione perfetta per provare l'ultima attrazione. Così un gruppo di ventenni del luogo ha scelto il punching ball, il piccolo sacco da boxe da colpire per misurare la propria forza. La forza eccessiva e la traiettoria sbagliata sono state letali per un 23enne: il ragazzo ha colpito la parte posteriore della macchina, squarciandosi il dorso della mano destra.

I soccorsi

Immediatamente è intervenuta la squadra di soccorso presente alla manifestazione, che gli ha fornito le prime medicazioni fino a quando un amico lo ha caricato in auto e portato al pronto soccorso di Camposampiero. Lì, dopo le cure del caso, il ragazzo è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Alla sagra sono intervenuti i carabinieri di Trebaseleghe per verificare quanto successo, determinando che l'infortunio era stato causato da un errore della stessa vittima.