Scivola e si rompe la caviglia: escursionista recuperata durante la gita sui Colli

Pomeriggio da dimenticare per una donna di 67 anni di Casalserugo, che scendendo dal monte Ceva è ruzzolata a terra procurandosi un trauma a una caviglia.

L'intervento

La donna si trovava sul sentiero che dalla sommità del monte tornava verso valle, nel comune di Montegrotto Terme. Era in compagnia di un gruppo di amici che attorno alle 16 l'hanno vista perdere l'equilibrio e cadere lungo la scarpata allertando immediatamente il 118 che a sua volta ha mobilitato il Soccorso alpino di Padova. Otto soccorritori tra cui un'infermiera hanno risalito il Ceva fino a raggiungere la pensionata, a cui hanno poi steccato e immobilizzato una gamba per la sospetta frattura della caviglia. L'hanno issata su una barella e trasportata a braccia fino a valle dove l'ha presa in carico un ambulanza che l'ha trasferita all'ospedale di Abano Terme per le medicazioni e la diagnosi completa.