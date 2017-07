Frattura alla caviglia sulle gallerie del Pasubio: soccorsa una padovana in difficoltà

Due gli interventi del soccorso alpino sulle gallerie del Pasubio nel fine settimana. In uno di questi è stata coinvolta una padovana di 60 anni che si è fratturata la caviglia all’altezza della 19esima galleria ed è stata portata a valle in barella.

STRADA DELLE GALLERIE. Domenica la Stazione del Soccorso alpino di Schio è intervenuta in due occasioni. Nella prima, verso le 17, una squadra si è portata in supporto all'eliambulanza a Bocchetta Campiglia, dove un uomo colto da malore è stato accompagnato in macchina dalla strada degli Scarubbi, in Pasubio. Imbarcato sull'elicottero di Trento, R.P., 68 anni, di Vicenza, è stato trasportato all'ospedale di Trento per le verifiche del caso. Alle 18 circa i soccorritori sono saliti a piedi all'altezza della 19a galleria, sulla Strada delle gallerie, per un'escursionista che si era procurata un trauma alla caviglia. Raggiunta, S.S., 60 anni, di Padova, è stata stabilizzata, caricata in barella e condotta a valle. La squadra ha poi portato direttamente l'infortunata al pronto soccorso di Santorso.