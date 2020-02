Precipita da un'altezza di 9 mentre esegue lavori di manutenzione: grave un 22enne

Stava effettuando alcuni lavori di bonifica delle celle frigorifere sul tetto dell'immobile quando è precipitato da un'altezza di quasi nove metri. Grave infortunio sul lavoro nella mattina di martedì a San Martino di Lupari nell'Alta Padovana all'interno della ditta Agostini Elio Snc di via Palù.

Ferite al corpo

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione intervenuti insieme ai sanitari del Suem, un operaio marocchino di 22 anni residente a Bodeno nel Ferrarese dipendente di un'azienda napoletana, mentre eseguiva le opere di manutenzione è precipitato al suolo. Prontamente soccorso dai colleghi è stato trasportato in ospedale a Cittadella non in pericolo di vita per le cure del caso.