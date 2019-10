Cade a terra e batte la testa mentre carica il camion, corsa all'ospedale per l'autista

Ha rimediato un trauma cranico l'autista 58enne, di nazionalità romena ma residente a Padova, vittima di un incidente durante il turno di lavoro.

L'incidente

L'infortunio si è verificato poco dopo le 9 di martedì nella sede di MetalSeat Srl a Galliera Veneta. Lì l'uomo era arrivato a bordo di un mezzo pesante di proprietà della ditta Nicoli trasporti e spedizioni, con sede ad Albino nella Bergamasca, di cui il 58enne è dipendente in qualità di autista. Stava aprendo il telone del cassone del camion quando all'improvviso ha perso l'equilibrio, cadendo a terra da circa un metro e mezzo di altezza. Ha cozzato con il capo sull'asfalto e grazie al tempestivo intervento degli altri presenti è stato poi affidato alle cure dei sanitari arrivati sul posto con un'ambulanza.

Il ferito

Mentre il ferito veniva trasferito all'ospedale di Cittadella, in via Primo Maggio a Galliera intervenivano anche i carabinieri di Tombolo e il personale dello Spisal di Camposampiero, che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente. Il 58enne, dopo le medicazioni, si è visto riscontrare un trauma alla testa che guarirà in dicie giorni secondo le stime dei medici.