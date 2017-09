Precipita al suolo e batte la testa mentre pulisce il camion: autista grave in ospedale

Precipita dal camion e batte violentemente la testa: grave infortunio sul lavoro martedì pomeriggio nella ditta "De.ma Trasports" di via Roma a Maserà di Padova.





LA CADUTA

In ospedale M.F., 62enne autista residente a Casalserugo. L'uomo, per cause ancora da accertare, è scivolato dalla scaletta di accesso della motrice e, cadendo, ha battuto violentemente la testa al suolo. Immediata la chiamata agli uomini del Suem che lo hanno trasportato all'ospedale di Padova dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto anche i tecnici dello Spisal e i carabinieri che stanno ricostruendo l'esatta dinamica di quanto accaduto.