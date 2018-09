Cade mentre lavora nella sua azienda: corsa all'ospedale per il titolare, ferito gravemente

Quinto episodio con una persona ferita durante l'orario di lavoro nel mese di settembre sul territorio padovano. Protagonista un sessantenne, finito in gravi condizioni all'ospedale.

I precedenti

Ancora una volta succede a Candiana dove lo scorso 3 settembre si è verificato il più grave degli infortuni di questo mese: un operaio 27enne è rimasto folgorato mentre smontava un capannone metallico all'esterno di una ditta. Esattamente una settimana fa era invece emersa una triste storia di sfruttamento del lavoro nero a Veggiano , dove la caduta accidentale di uno straniero aveva portato a galla un valzer di minacce e ricatti tra lui e il suo datore di lavoro, titolare di un'azienda agricola.

Ferito grave

E un'azienda agricola è stata il teatro dell'infortunio di martedì 25 settembre. Nel pomeriggio il proprietario di 63 anni, che vive e lavora a Candiana, stava eseguendo dei lavori di routine. Mentre spostava alcune ramaglie ha perso l'equilibrio cadendo al suolo e battendo violentemente a terra. Intontito, è stato soccorso e stabilizzato dal personale dell'ambulanza corsa sul posto, che viste le condizioni preoccupanti dell'uomo ha disposto il ricovero all'ospedale di Schiavonia, dove è arrivato in codice rosso. I rilievi in azienda sono stati curati dai carabinieri, che cercheranno di capire se la caduta sia dovuta a un errore umano o ad altre cause.