Tragedia nella Bassa: finito il turno di lavoro va con lo scooter contro il cancello e muore

Incidente fatale sul lavoro per Luigina Lucchiari, 59enne di Boara Pisani, nella tarda mattinata di martedì 25 luglio. In un’azienda di Boara Pisani in via Ferraria, una 59enne ha sbattuto con violenza contro una sbarra di un cancello mentre usciva con il suo scooter.

MORTA IN OSPEDALE. Al termine del turno di lavoro la donna ha preso il suo motociclo, Gilera Stalker e, per cause corso accertamento, ha colliso con la sbarra collocata al cancello di uscita dell'azienda. Sul posto sono intervenuti i volontari del Suem di Rovigo che hanno accompagnato la donna alll'ospedale di Rovigo dove è deceduta subito dopo per il trauma riportato. Sul posto i tecnici dello spisal Rovigo e il personale dei carabinieri del nucleo radiomobile di Este.