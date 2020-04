Cade dal tetto mentre sistema la parabola: elitrasportato dopo lo schianto a terra

Stava eseguendo dei lavori a casa di un cliente quando ha perso l'equilibrio piombando al suolo dopo un volo di cinque metri.

L'incidente

Gravissimo infortunio sul lavoro venerdì mattina nell'Alta Padovana, dove un tecnico 48enne di Altavilla Irpinia (Avellino) è caduto dal tetto dell'abitazione dove stava prestando servizio. L'uomo, dipendente di una nota azienda che gestisce canali televisivi a pagamento, ha raggiunto la casa di un 62enne di Campodarsego per installare una parabola. Arrivato in via De Toni è salito sul tetto di una rimessa e alle 9.30 ha improvvisamente perso l'equilibrio precipitando nel cortile sottostante dopo una caduta di cinque metri.

I soccorsi

Immediati i soccorsi prestati dal proprietario di casa che ha allertato il 118. Vista la gravità della situazione è stato fatto intervenire l'elicottero del Suem che ha preso in carico il ferito trasferendolo all'ospedale di Padova. Il 48enne si trova in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici del Settore edilizia del Comune di Campodarsego per accertare le condizioni si stabilità e sicurezza dell'edificio. Ai militari con il personale dello Spisal il compito di ricostruire l'accaduto e chiarire le cause dell'incidente.