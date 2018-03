Infortunio sul lavoro: camionista cade e sbatte violentemente la testa, trattenuto in ospedale

L'uomo è accidentalmente caduto mentre scendeva dalla motrice del camion. É stato soccorso e portato in ospedale per accertamenti.

L'infortunio

L'incidente martedì pomeriggio all'esterno della ditta Mangimifici Veronesi Spa di San Pietro in Gu durante le operazioni di carico del veicolo. La vittima è un 36enne di origine romena, impiegato come autista in una società con sede in Romania. L'uomo era arrivato sul posto per effettuare un carico di merce e nello scendere dal camion è scivolato dalla cabina di guida, cadendo a terra e sbattendo violentemente la testa.

I soccorsi

L'autista è stato immediatamente soccorso dai presenti, che hanno allertato i sanitari e i carabinieri. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Cittadella per accertamenti ed è stato trattenuto in osservazione. Sul luogo dell'infortunio è arrivato anche lo Spisal di Camposampiero, il Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.