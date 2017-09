Operaio cade dal rullo mentre sta asfaltando e batte il capo a terra: ferito un 40enne

Mercoledì mattina, intorno alle 10, un operaio è caduto dal rullo asfaltatore battendo a terra il capo.

FERITO.

L'incendete è avvenuto in un cantiere stradale di via Andreon, a Vigonza. L'operaio 40enne, residente a Mira (Venezia), è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. L'uomo ha riportato ferite guaribili in 15 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.