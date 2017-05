Infortunio sul lavoro, operaio 25enne si ferisce al braccio tagliando una lamiera

Stava tagliando una lamiera all'interno della carpenteria metallica Agostini Claudio quando, per cause in corso di accertamento, si è provocato una ferita da taglio al polso destro. L'infortunio è accaduto nel pomeriggio di martedì a Villafranca Padovana, in via Olmeo.

OPERATO. L'operaio, 25enne, è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e trasferito in ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Sul posto anche i tecnici dello Spisal e carabinieri.