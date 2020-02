Cade dalla scala e si frattura la caviglia: l'operaio finisce al pronto soccorso

Otto settimane sono trascorse dall'inizio dell'anno e gli infortuni sul lavoro nella provincia di Padova salgono a quota nove. L'ultimo risale a mercoledì.

L'infortunio

Nel pomeriggio un 47enne di Vighizzolo d'Este si trovava nella sede di un'azienda che opera nel campo delle sabbiature e verniciature a Casale di Scodosia, dove è assunto come operaio. L'uomo era impegnato in alcune mansioni nelle fasi di sabbiatura dei materiali sopra a una scala quando all'improvviso ha perso l'equilibrio cadendo a terra. Tutto il suo peso è finito su una caviglia che non ha retto, rompendosi.

Le cure

Subito soccorso dai colleghi mentre i titolari allertavano il personale medico, il 47enne è stato poi accompagnato al pronto soccorso di Schiavonia dove è stata confermata la frattura. L'operaio è stato dimesso e non versa in condizioni preoccupanti. Nella ditta di via Caodalbero i carabinieri sono intervenuti per i rilievi ricostruendo la dinamica dell'infortunio.