Operaio si ferisce armeggiando un lamierino in azienda: 20enne trasportato in ospedale

Infortunio sul lavoro martedì mattina alla ditta Zoppellaro di via Galilei, a Codevigo.

SOCCORSO.

Un operaio ventenne, residente a Codevigo, si è procurato una profonda ferita al dito mignolo della mano sinistra mentre stava utilizzando un lamierino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno trasportato in ospedale a Padova. In via Galilei sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione e il personale dello Spisal, al fine di accertare le cause che hanno portato all'infortunio.