Mano incastrata nei rulli nel tentativo di aggiustare il macchinario: ricoverato e operato

Ha provato a risolvere il problema da solo. Ha però rimediato solo una brutta lesione alla mano sinistra: incidente sul lavoro per un 55enne di Vigonza.

La dinamica

È successo poco prima delle ore 7.30 di sabato 5 ottobre a Reschigliano di Campodarsego: l'uomo, dipendente dell'azienda specializzata nella lavorazione di tessuti spalmati in plastica, stava cercando di sistemare una stampatrice a rulli che non funzionava a dovere ma è rimasto incastrato con la mano sinistra all'interno del macchinario. Prontamente soccorso, è stato subito trasportato all'ospedale di Padova dove è stato prima ricoverato nel reparto di ortopedia e quindi sottoposto a intervento chirurgico per ridurre la lesione alla mano sinistra. Sul luogo dell'incidente si sono recati i carabinieri del Norm di Cittadella e lo Spisal di Camposampiero per i rilievi e le indagini del caso.