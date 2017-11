Infortunio sul lavoro, si ferisce alla testa scaricando il camion: 54enne in ospedale

Venerdì, intorno alle 17, i sanitari del Suem 118 sono intervenuti in via Buccia, a Limena per un infortunio sul lavoro.

AUTISTA FERITO.

Un 54enne bulgaro si è ferito alla testa mentre stava scaricando il camion. Seconda una prima ricostruzione fornita dai carabinieri intervenuti sul posto, l'uomo è stato colpito dalla sponda del rimorchio. L'uomo è stato trasferito in ospedale.