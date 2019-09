La scala si spezza, operai piombano a terra. Due feriti, uno è in rianimazione

Uno ha un profondo trauma cranico, l'altro potrebbe essersi fratturato bacino e caviglia. Due uomini sono usciti vivi ma molto malconci da un incidente durante l'orario di lavoro, sulla cui causa indagano carabinieri e Spisal.

La caduta

É accaduto nella tarda mattinata di venerdì in via Cristoforo Colombo, a sud di Cittadella. Attorno alle 11 i due uomini, dipendenti di una ditta di impiantistica di San Giorgio delle Pertiche, stavano lavorando alla linea telefonica di proprietà di Telecom Spa. Dovevano eseguire delle manutenzioni a diversi metri da terra e per arrampicarsi su un pilastro hanno utilizzato una scala a pioli. L'attrezzo, sotto il peso dei due uomini, si è improvvisamente spezzato facendoli precipitare a terra.

I feriti

Un impatto violento, ma che fortunatamente non ha fatto perdere conoscenza agli operai. Sono stati loro stessi a chiamare i soccorsi, permettendo a un'ambulanza di precipitarsi sul posto. Trasferiti entrambi all'ospedale di Cittadella, per uno di loro è stato necessario il ricovero in Rianimazione, dove è stato trattenuto in prognosi riservata per un forte trauma cranico ma non sarebbe in pericolo di vita. Il collega è invece stato visitato per la sospetta frattura del bacino e di una caviglia. Sul luogo dell'infortunio sono intervenuti i carabinieri di Cittadella e i tecnici dello Spisal di Camposampiero, con il compito di ricostruire l'accaduto e capire l'esatta causa dell'incidente.