Infortunio in azienda, il padre del titolare si rompe un braccio con un trapano

I carabinieri e i tecnici dello Spisal sono al lavoro per chiarire le cause dell'infortunio costato la frattura di un avambraccio a un uomo di 65 anni.

L'infortunio

L'incidente si è verificato poco prima delle 12 di martedì nei locali di un'azienda di Piombino Dese, in località Levada, che produce e assembla componenti metalliche. Lì si trovava il 65enne, padre dell'attuale titolare, residente a Villanova di Camposampiero. L'uomo era impegnato a utilizzare un voluminoso trapano industriale quando all'improvviso ha perso la presa sullo strumento procurandosi una frattura scomposta dell'avambraccio sinistro.

Il ferito

Immediatamente assistito dagli altri presenti che hanno chiamato il 118, il ferito è poi stato trasferito all'ospedale di Camposampiero per le cure del caso, la cui prognosi è ancora da certificare. Nel frattempo nella sede di via Cesure sono arrivati anche i carabinieri di Piombino Dese e gli operatori dello Spisal, che dovranno determinare cosa esattamente il 65enne stesse facendo con il trapano e come si sia verificato l'incidente, che sarebbe dovuto a un errore umano. In attesa di ulteriori conferme, del fatto è stata informata l'autorità giudiziaria.