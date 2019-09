Travolto da un carrello sul posto di lavoro, fratture per un giovanissimo operaio

Se l'è cavata con una corsa all'ospedale e una caviglia fuori uso, ma poteva restare ferito in modo ben più serio il 20enne che alle prime ore di martedì è stato vittima di un incidente sul posto di lavoro.

L'infortunio

Il ragazzo poco prima delle 7 aveva da poco cominciato il turno all'interno della Rotogal Snc, azienda di San Pietro in Gu specializzata nella produzione di nastri adesivi. Si trovava lungo una delle corsie destinate al passaggio dei carrelli trasportatori, quando uno di questi ha finito per investirlo. Il giovane è caduto a terra rimanendo intrappolato con il piede sinistro. Soccorso dai colleghi che hanno tempestivamente chiamato i soccorsi, è stato liberato e trasferito al pronto soccorso di Cittadella, dove gli è stata refertata la frattura della caviglia.

Gli accertamenti

Nella sede dell'azienda in via Cavour sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo di Cittadella insieme ai tecnici dello Spisal. In seguito al sopralluogo, ricostruita la dinamica dell'incidente, spetterà a loro determinare le cause dell'investimento e capire se si sia trattato di un errore umano o meno.