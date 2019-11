Salta la maniglia del container: mandibola distrutta per un camionista

É bastato toccare il meccanismo di chiusura del cassone e la maniglia, a causa dell'eccessiva, pressione, ha ceduto colpendo in pieno volto un autotrasportatore.

L'infortunio

Costretto a una corsa al pronto soccorso per una dolorosa frattura della mandibola è un 48enne di Lorenzago di Cadore, nel Bellunese. L'uomo, camionista, martedì mattina ha raggiunto con il suo mezzo pesante il piazzale della Zeta Service in via della Salute a Cittadella. Era partito da Auronzo di Cadore, sede dell'azienda Fratelli Golin per cui lavora, per trasferire un carico di materiale. Giunto a destinazione, ha parcheggiato e iniziato le manovre di scarico, ma al momento di aprire il container si è verificato l'incidente. Il maniglione, appena sfiorato, ha ceduto improvvisamente venendo proiettato addosso all'uomo, colpito in pieno volto.

Le cure e gli accertamenti

Dolorante, è stato subito soccorso e trasferito all'ospedale di Camposampiero. Mentre il 48enne veniva medicato e successivamente dimesso con una prognosi di 30 giorni, sul luogo dell'infortunio sono intervenuti i carabinieri di Cittadella per ricostruire l'accaduto. A quanto appurato sembra che ad aver fatto cedere la maniglia sia stata l'eccessiva pressione del carico all'interno del cassone.