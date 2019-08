Malore durante il turno di lavoro, cade e batte la testa. Corsa all'ospedale per un giovane

Quale sia la natura dell'improvviso mancamento che ha colto un 28enne rodigino martedì mattina è ancora da accertare. L'uomo si trovava nei locali della Metal's Spa, ditta di Borgoricco che lavora l'acciaio, dove è assunto come operaio.

La caduta e i soccorsi

Alle 11, mentre era impegnato nelle consuete mansioni, è precipitato a terra sbattendo violentemente la testa. Un colpo violento, che il ragazzo non è riuscito ad attutire con le braccia perché in preda a un malore. Nella caduta si è ferito al capo, rimediando una lacerazione e una forte botta. Immediatamente sono intervenuti i colleghi che gli erano vicino, che hanno allertato il Suem permettendo soccorsi tempestivi. Il 28enne è stato trasferito al pronto soccorso per le medicazioni del caso ed è stato dichiarato fuori pericolo. Nel frattempo nella sede di via Marconi sono intervenuti come da prassi i carabinieri di Borgoricco per accertare la dinamica dell'infortunio.