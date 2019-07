Cedono i pistoni, operaio schiacciato sotto la cabina del camion in riparazione

É stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Camposampiero l'operaio rimasto coinvolto in un infortunio sul posto di lavoro.

La dinamica

L'incidente è avvenuto alle 12 di martedì nei locali dell'azienda Officine Meccaniche Rostin in via Olmo a Bronzola di Campodarsego. Vittima un 41enne che vive in zona, operaio della ditta che da sessant'anni si occupa di riparare mezzi pesanti e da lavoro. L'uomo stava eseguendo delle manutenzioni alla parte inferiore di un autocarro, che era stato sollevato da terra con un apposito sistema di pistoni idraulici. Proprio un errato posizionamento del sollevatore è ritenuto la più probabile causa dell'infortunio: i rinforzi avrebbero improvvisamente ceduto, causando la caduta a terra della cabina del camion che ha schiacciato l'operaio.

I soccorsi

Questa la tesi più accreditata secondo i carabinieri e i tecnici dello Spisal intervenuti sul posto. L'uomo, immediatamente soccorso dai colleghi e dai responsabili dell'azienda, è stato estratto e preso in cura dal personale medico mentre i vigili del fuoco mettevano in sicurezza l'area. Al pronto soccorso sarebbe arrivato non in pericolo di vita, ma al momento la prognosi e le sue condizioni di salute non sono state rese note.