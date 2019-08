Scivola mentre scarica il camion: trauma alla testa per l'operaio, è grave

Lo hanno soccorso dopo averlo trovato riverso a terra, sanguinate accanto al camion da cui stava scaricando del materiale. La prognosi resta riservata, ma il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Ferito

L'infortunio si è verificato alle 22 di lunedì nell'area della ditta di logistica e trasporti Esperia Srl, con sede in corso Spagna. il dipendente, 28enne di origine romena che vive in città, aveva aperto il cassone di un mezzo pesante da cui stava rimuovendo il carico per stiparlo all'interno di un capannone. Durante le operazioni, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, l'uomo è scivolato, ha perso l'equilibrio ed è volato a terra battendo violentemente la testa. Il trauma è stato tale che i sanitari intervenuti con l'ambulanza lo hanno immediatamente trasferito al policlinico, dove è entrato in codice rosso. Nonostante le gravi condizioni non sarebbe più in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Padova per chiarire con un sopralluogo i contorni della vicenda.