Il trapano scivola e gli amputa un dito. Intervento d'urgenza per l'operaio ferito

Il triste primato veneto degli infortuni sul lavoro ha trovato l'ennesima conferma giovedì pomeriggio. Il dipendente di un'azienda della Bassa ha perso un dito durante il turno di lavoro.

L'infortunio

L'incidente si è verificato nella sede della Giardini Veneti Srl in via Praterie a Montagnana, ditta specializzata nella costruzione di arredi da giardino dove il 50 lavora come operaio. Poco prima delle 15 stava operando con un macchinario dotato di trapano. All'improvviso le sue grida hanno squarciato l'aria richiamando l'attenzione dei colleghi che lo hanno trovato grondante sangue: si era appena tranciato il pollice della mano destra. Immediata la richiesta di aiuto al 118, con l'elicottero del Suem che vista la copiosa perdita di sangue si è alzato in volo da Padova per trasportarlo d'urgenza al policlinico del capoluogo.

Il ferito

L'uomo, di origine albanese ma da tempo residente a Montagnana, è stato ricoverato nel reparto di chirurgia della mano dove è stato sottoposto a una delicata operazione per tentare di salvare l'arto menomato. Al momento non si conoscono l'esito e le condizioni del 50enne, che non è in pericolo di vita.

Le indagini e i numeri

Nella sede della ditta sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spisal di Conselve per verificare le cause e le condizioni in cui è avvenuto l'incidente. Da capire se si sia trattato di un errore umano della vittima e se tutte le norme di sicurezza siano state rispettate. Con questo sale a sette il numero degli infortuni sul lavoro nel mese di maggio in provincia. Un numero che conferma il trend dello scorso anno, che vede il Veneto contendersi la maglia nera in Italia con la Lombardia.