Schiacciato dal macchinario durante il turno di lavoro, ennesimo operaio ferito

La manutenzione della macchina fatta tante altre alte volte. Poi qualcosa che va storto e in un attimo il busto è compresso sotto chili di metallo. Si è concluso anzitempo su una barella all'ospedale di Schiavonia il turno di lavoro di un 55enne padovano, vittima dell'ennesimo infortunio in provincia.

Il ferito

Lunedì mattina l'uomo, residente a Stanghella, era da poco arrivato nella sede della Epta Spa a Solesino, colosso nella produzione di impianti refrigeranti dove è assunto come operaio. Attorno alle 9 stava effettuando un controllo di routine su un macchinario per piegare la lamiera, quando vi è rimasto incastrato con l'addome. A chiamare d'urgenza il 118 sono stati colleghi e responsabili della ditta, richiamati dalle sue grida. I paramedici lo hanno estratto e trasferito all'ospedale di Monselice dove gli sono stati riscontrati un trauma da schiacciamento e alcune lacerazioni superficiali. Dimesso alle 13, dovrebbe riprendersi in una decina di giorni.

I rilievi

Intanto in via dell'Industria sono intervenuti i carabinieri di Solesino e i tecnici dello Spisal. Spetterà a loro capire come sia avvenuto l'incidente e se vi siano eventuali responsabilità, come pure se tutte le norme di sicurezza siano state rispettate. Dopo nove gravi infortuni nel solo mese di maggio, anche giugno in soli tre giorni ha fatto registrare il primo ferito.