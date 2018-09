Infortunio al distributore: taglio profondo e corsa in ospedale per un giovane operaio

Terzo infortunio sul lavoro nel Padovano in meno di due settimane. A ferirsi una mano è stato un giovane operaio in servizio a una pompa di benzina di Piove di Sacco.

La vicenda

L'incidente alle 11.20 di lunedì, mentre il 27enne eseguiva alcuni lavori di manutenzione. Residente in provincia di Reggio Emilia e dipendente di una ditta di Parma, l'uomo è arrivato in mattinata nella sede del distributore Valli Carburanti di via Borgo Botteghe per svolgere dei lavori all’impianto di distribuzione del gas. Durante le operazioni l'operaio si è procurato una profonda ferita al dito medio della mano sinistra, che ha richiesto l'intervento di un'ambulanza.

I soccorsi

Il personale del distributore lo ha soccorso e ha chiamato i sanitari. Dopo una prima medicazione è stato necessario il trasporto al pronto soccorso di Padova, dove l'uomo è rimasto in osservazione. A Piove di Sacco sono arrivati anche i carabinieri di Casalserugo per chiarire le cause dell'infortunio insieme al personale dello Spisal (Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro) della Ulss 6 Euganea.