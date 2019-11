Piomba a terra dalla scala pulendo la vetrata del capannone, ferito il titolare

Si è dovuto rivolgere al pronto soccorso per essere visitato e medicato, ma fortunatamente se l'è cavata con qualche ecchimosi e delle lesioni lievi il titolare di una nota ditta di Loreggia.

La caduta

L'uomo, 57 anni, martedì sera era all'interno dei locali dell'azienda Top Tape di via Aurelia, specializzata nella produzione di imballaggi e adesivi. Ha deciso di dedicarsi a qualche pulizia, munendosi di una scala e dedicandosi alle vetrate dell'edificio. Ed è proprio dalla scala che, a causa di una svista che gli avrebbe fatto perdere improvvisamente l'equilibrio, è caduto a terra sbattendo sul pavimento. A scopo precauzionale l'imprenditore si è rivolto al pronto soccorso di Camposampiero, dove gli sono state riscontrate alcune contusioni fortunatamente non gravi. Nella sede aziendale come da prassi sono intervenuti per un sopralluogo i carabinieri, che hanno ricostruito l'accaduto e appurato la natura accidentale della caduta.