Infortuni sul lavoro. Tragica caduta dalla scala, corsa in elicottero per salvare il dipendente

Ha perso l'equilibrio mentre era in cima alla scala, precipitando a terra di faccia. Poi la corsa in elicottero fino a Padova, dove è ricoverato.

L'incidente

É il quarto infortunio sul lavoro all'interno di un'azienda agricola in meno di un mese. Stavolta a rimanere ferito è un dipendente 42enne, originario della Moldavia ma residente a Montegrotto Terme. Alle 15 di lunedì pomeriggio stava lavorando nella cantina Vinea Tramontis a Tramonte di Teolo dove è assunto da tempo. In cima a una scala, stava fissando con delle viti una tettoia per coprire una rimessa di legna quando ha improvvisamente perso l'equilibrio. Il volo da un'altezza di 3 metri lo ha fatto sbattere violentemente a terra con il viso e la testa, lasciandolo immobile sul pavimento.

I soccorsi

É stato subito soccorso dai colleghi che hanno allertato il Suem, arrivato in via Tramonte con l'elicottero che lo ha trasportato all'ospedale di Padova in condizioni serie ma non in pericolo di vita. In azienda sono arrivati i carabinieri di Abano e lo Spisal locale per effettuare gli accertamenti, anche se pare certo che la caduta sia stata dovuta a una tragica disattenzione.

I precedenti