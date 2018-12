Grave infortunio sul lavoro: cade dal tetto e si schianta dopo otto metri di volo

Grave infortunio sul lavoro a Mestrino, con un giovane finito in codice rosso all'ospedale di padova dopo una violenta caduta.

La vittima

L'episodio si è verificato alle 10 nei locali della ditta Megius di via Torino, specializzata nella produzione di box doccia. Il ferito è un 27enne padovano che non è dipendente dell'azienda, bensì titolare di una ditta individuale con sede nella zona di Rubano che si trovava a Mestrino per eseguire alcuni lavori di manutenzione. Mentre oeprava su un tetto ha perso l'equilibrio, cadendo da circa otto metri di altezza e schiantandosi al suolo.

I soccorsi

Immediatamente assistito dai presenti, è stato stabilizzato e preso in carico dall'ambulanza giunta sul posto, che lo ha portato all'ospedale di Padova dove si trova ricoverato in area rossa. Le sue condizioni sono gravi per i diversi traumi riportati e la prognosi resta al momento riservata. Nella ditta di Mestrino sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spisal per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica della caduta, oltre alle cause.