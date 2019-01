Infortunio sul lavoro: rischia l'amputazione dopo essere rimasto schiacciato da una lastra

Dopo il terribile incidente che martedì ha portato alla morte di un autista a Selvazzano, anche la giornata di martedì è stata macchiata dal grave infortunio di un sessantenne.

La vicenda

L'incidente si è consumato nella mattinata di mercoledì all'interno della ditta Zen Fonderie di Albignasego. A rimanere gravemente ferito è stato un 65enne di origine serba, dipendente dell'azienda da una decina d'anni con mansioni di operaio addetto alla sabbiatura. Era impegnato, accanto a un collega, nello spostare una pesante lastra di acciaio. All'improvviso, per cause ancora da chiarire, il manufatto è scivolato schiacciandogli la mano sinistra.

I soccorsi

Tra le grida disperate, bloccato sotto la lastra, l'uomo è stato immediatamente soccorso dal compagno di lavoro e dagli altri dipendenti e titolari che hanno chiamato l'ambulanza, arrivata in pochi minuti in via Marco Polo. Liberato l'arto incastrato, l'operaio è stato trasportato al pronto soccorso di Padova per le urgenti medicazioni. Nel pomeriggio era ancora ricoverato. Sulle sue condizioni vige il massimo riserbo: non è in pericolo di vita, ma due dita sono rimaste fortemente compromesse dallo schiacciamento.

Indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Albignasego per effettuare i rilievi del caso e capire le cause all'origine dell'infortunio. Le verifiche sono ancora in corso, in particolare per accertare che l'uomo abbia rispettato le norme di sicurezza indossando un abbigliamento adatto. Le prime indiscrezioni lo confermerebbero, come testimoniato dal ritrovamento dei guanti insanguinati. Pare dunque, ma il condizionale è d'obbligo, che si sia trattato di una tragica fatalità.