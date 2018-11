Armeggia con alcuni tubi metallici, perde l'equilibrio e si ferisce: grave infortunio sul lavoro

Stava armeggiando con alcuni tubi metallici quando ha perso l’equilibrio e si è ferito alla testa. Infortunio sul lavoro venerdì mattina a Piove di Sacco alla ditta Chinaglia Bruno di via Vittorio Veneto, una ferramenta molto conosciuta in zona.

La caduta

Un operaio 50enne stava armeggiando con del materiale da cantiere quando è caduto, sbattendo violentemente la fronte a terra. L’uomo è stato soccorso dai colleghi in attesa che arrivasse il personale medico che l’ha trasportato in ospedale a Padova. Fortunatamente l’uomo non è in pericolo di vita. Nell’azienda sono arrivati i carabinieri per i rilievi insieme al personale dello Spisal.