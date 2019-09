Folgorato mentre monta una giostra: tragedia sfiorata alla vigilia della sagra

É ricoverato in condizioni serie, ma i medici hanno potuto scongiurare il pericolo di vita per un uomo di 49 anni che giovedì pomeriggio si è ferito a Piazzola sul Brenta.

L'infortunio

L'incidente è avvenuto nella centralissima piazza Camerini, dove nel weekend si svolge la tradizionale fiera di San Matteo. Giovedì nell'area fervevano i preparativi, con le diverse attrazioni del luna park in fase di montaggio. Operazioni che nel pomeriggio stava eseguendo anche il 49enne, intento a collegare la sua giostra a un pannello elettrico. Mentre tendeva un cavo verso la font di alimentazione, l'uomo avrebbe inavvertitamente toccato un filo elettrico scoperto, ricevendo un'improvvisa e violenta scarica di corrente.

I soccorsi

Stramazzato al suolo, è stato subito soccorso dai diversi presenti, che hanno chiesto l'arrivo di un'ambulanza. Il ferito è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Cittadella, dove è stato ricoverato in condizioni serie. In un secondo momento i medici hanno poi confermato che l'esercente non era in pericolo di vita. In piazza Camerini sono nel frattempo giunti i carabinieri di Piazzola, che hanno analizzato la scena dell'infortunio per ricostruirne la dinamica, ascoltando anche i testimoni.